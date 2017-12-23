Автобусы маршрута "Сокол" – "Речной вокзал" за утро перевезли 40 тысяч человек

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Пассажирами компенсационных автобусов между станциями метро "Сокол" и "Речной вокзал" за утро стали 40 тысяч человек.
Маршрут КМ работает штатно, интенсивность движения городского транспорта в районе закрытых станций метро – 200 автобусов в час, то есть интервал составляет полминуты и меньше. Автобусы останавливаются у станций метро "Войковская" и "Водный стадион", работают они с 5:25 до 2:05, сообщает Агентство "Москва".
Станции "Войковская", "Водный стадион", "Речной вокзал" закрыты 23 и 24 декабря из-за подключения новой станции "Ховрино" к зеленой ветке. Недоступный сейчас участок начнет работу в обычном режиме 25 декабря в 5:30.
На некоторых улицах временно изменится организация дорожного движения. Для проезда автомобилей закроют участок Беломорской улицы от Валдайского проезда до Ленинградского шоссе, дублер Ленинградского шоссе на участке от 4-го Войковского проезда до южного входа на станцию метро "Войковская", 3-й Войковский проезд, улицу Зои и Александра Космодемьянских от дома 4 корпуса 2 до Ленинградского шоссе.
Из северного вестибюля "Войковской" временно открыт выход на Старопетровский проезд. На этот период здесь приостановили работы по оборудованию навеса.
На станции "Сокол" кассовые окна будут работать постоянно, а перед входом установят шесть мобильных касс. Туда также временно перевезут 11 автоматов по продаже билетов.
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