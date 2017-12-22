Схема дорожного движения изменится из-за закрытия зеленой ветки метро

Фото:портал мэра и правительства Москвы/Евгения Смолянская

Схема организации дорожного движения изменится в связи закрытием станций Замоскворецкой линии метро, сообщает пресс-служба ЦОДД.

23 и 24 декабря для присоединения новой станции "Ховрино" к зеленой ветке временно закроют станции "Речной вокзал", "Водный стадион" и "Войковская". Поезда будут курсировать только до "Сокола".

Для проезда граждан организуют бесплатные автобусные маршруты КМ с минимальными интервалами движения. Кроме того, для обеспечения приоритетного проезда общественного транспорта введут временные "выделенки" по направлению в центр и в область.

Расположатся они на участке Ленинградского проспекта от дома 1 по Ленинградскому шоссе до Чапаевского переулка. Уточняется, что пользоваться временными выделенными полосами в районе закрытия участка Замоскворецкой линии метро могут только городские автобусы.

Вместе с тем на некоторых улицах временно изменится организация дорожного движения. Для проезда автомобилей закроют следующие участки дорог:

участок Беломорской улицы от Валдайского проезда до Ленинградского шоссе;

дублер Ленинградского шоссе на участке от 4-го Войковского проезда до южного входа в метро Войковская;

3-й Войковский проезд;

улица Зои и Александра Космодемьянских от дома 4 корпус 2 до Ленинградского шоссе.

В связи с закрытием трех станций Замоскворецкой линии метро, для удобства пассажиров из северного вестибюля "Войковской" временно откроют выход на Старопетровский проезд. На этот период здесь приостановят работы по оборудованию навеса.

На станции "Сокол" кассовые окна будут работать постоянно, а перед входом установят шесть мобильных касс, где можно купить билет на одну поездку. Туда также временно перевезут 11 автоматов по продаже билетов.

Кроме того, инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров Московского метрополитена и работники ГКУ "Организатор перевозок" помогут пассажирам сориентироваться и выбрать нужный маршрут.