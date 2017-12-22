Три станции Замоскворецкой линии метро закроются в выходные

Фото: Агентство "Москва"/Роман Васильев

Три станции Замоскворецкой линии метро "Речной вокзал", "Водный стадион" и "Войковская" закроются на выходные 23 и 24 декабря. Они возобновят работу в понедельник в 5:30 утра.

Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, составы будут курсировать до станции "Сокол". Также отмечается, что для проезда пассажиров организуют бесплатные автобусы. Кроме того, между "Речным вокзалом" и "Соколом" запустят маршрут КМ с остановками у "Войковской" и "Водного стадиона".

Для удобства пассажиров из северного вестибюля "Войковской" временно откроют выход на Старопетровский проезд. На этот период здесь приостановят работы по оборудованию навеса.

Для удобства пассажиров на станции "Сокол" кассовые окна будут работать постоянно, а перед входом установят шесть мобильных касс, где можно купить билет на одну поездку. Туда также временно перевезут 11 автоматов по продаже билетов.

Кроме того, помогать пассажирам сориентироваться помогут инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров Московского метрополитена и работники ГКУ "Организатор перевозок" помогут сориентироваться и выбрать нужный маршрут.

Ранее сообщалось, что столичный департамент строительства объявил конкурс на реконструкцию перехода от станции метро "Театральная" на улице Никольская.

Отмечается, что работы будут проводиться в два этапа. Длина перехода составляет 93,5 метра, при этом прохожая часть – 56,7 метра. В ходе реконструкции будут демонтированы конструкции недостроенного ранее под ним торгового центра.