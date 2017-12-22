Три станции Замоскворецкой линии метро закроются в выходные

Фото: Агентство "Москва"/Роман Васильев
Три станции Замоскворецкой линии метро "Речной вокзал", "Водный стадион" и "Войковская" закроются на выходные 23 и 24 декабря. Они возобновят работу в понедельник в 5:30 утра.
Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, составы будут курсировать до станции "Сокол". Также отмечается, что для проезда пассажиров организуют бесплатные автобусы. Кроме того, между "Речным вокзалом" и "Соколом" запустят маршрут КМ с остановками у "Войковской" и "Водного стадиона".
Для удобства пассажиров из северного вестибюля "Войковской" временно откроют выход на Старопетровский проезд. На этот период здесь приостановят работы по оборудованию навеса.
Для удобства пассажиров на станции "Сокол" кассовые окна будут работать постоянно, а перед входом установят шесть мобильных касс, где можно купить билет на одну поездку. Туда также временно перевезут 11 автоматов по продаже билетов.
Кроме того, помогать пассажирам сориентироваться помогут инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров Московского метрополитена и работники ГКУ "Организатор перевозок" помогут сориентироваться и выбрать нужный маршрут.
Ранее сообщалось, что столичный департамент строительства объявил конкурс на реконструкцию перехода от станции метро "Театральная" на улице Никольская.
Отмечается, что работы будут проводиться в два этапа. Длина перехода составляет 93,5 метра, при этом прохожая часть – 56,7 метра. В ходе реконструкции будут демонтированы конструкции недостроенного ранее под ним торгового центра.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: