Расписание поездов изменится на Нижегородском и Калужском направлениях D4 25 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Расписание поездов на Нижегородском и Калужском направлениях D4 изменится 25 ноября. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

Так, с 03:00 до 10:00 и с 16:40 до 22:30 от Железнодорожной до Курской отменят часть поездов, некоторые проследуют от/до станций Реутово и Кусково. Интервалы движения значительно увеличат, у ряда поездов отменят остановки на станциях Никольское, Чухлинка, Ольгино, Салтыковская, Кучино.

В те же временные рамки от Апрелевки до Курской будут значительно увеличены интервалы движения, часть диаметральных поездов будет следовать от/до станции Марьина Роща.

Добавляется, что в остальное время – с 10:00 до 16:40, а также после 22:30 и до конца суток – интервалы на всем маршруте D4 от Апрелевки до Железнодорожной частично увеличат до 20 минут.

В сообщении объяснили, что в это время специалисты РЖД будут обновлять инфраструктуру на участке от Курской до Нижегородской и от Нижегородской до Кусково. Движение ограничат по двум главным путям. При этом проводить работы будут в выходной день, когда наименьший пассажиропоток.

Уточняется, что ЦППК запустит для пассажиров компенсационные автобусы. С расписанием городских и пригородных поездов можно свериться в приложениях "Московский транспорт", "Метро Москвы", в приложении и на сайте перевозчика. Планировать поездки в ведомстве призвали заранее.

Также расписание ряда пригородных поездов Казанского направления Московской железной дороги изменили из-за ремонтных работ с 23 по 30 ноября. На перегоне Пески – Голутвин работы будут проводить поочередно с 06:30 до 09:05 23–24 ноября и 27–28 ноября. На участке Авсюнино – Шатура выправка путей пройдет с 08:00 до 14:00 24 ноября, а на перегоне Шатура – Кривандино работы организуют с 09:30 до 13:30 27–30 ноября.

До этого пассажиров предупредили, что движение поездов Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД) будет изменено до 28 ноября. Как уточняли в пресс-службе МТППК, это связано с работами по реконструкции железнодорожной инфраструктуры на участках Подсолнечная – Клин и Дорошиха – Лихославль.

Москвичей предупредили об изменении режима работы на МЦД-2 с 25 ноября