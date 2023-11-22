График движения поездов Казанского направления МЖД изменится 23–30 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Расписание ряда пригородных поездов Казанского направления Московской железной дороги изменится из-за ремонтных работ с 23 по 30 ноября. Об этом сообщается в телеграм-канале компании.

На перегоне Пески – Голутвин работы будут проводить поочередно с 06:30 до 09:05 23–24 ноября и 27–28 ноября. На участке Авсюнино – Шатура выправка путей пройдет с 08:00 до 14:00 24 ноября, а на перегоне Шатура – Кривандино работы организуют с 09:30 до 13:30 27–30 ноября.

Всего на перегоне Авсюнино – Черусти с начала года обновили свыше 30 километров пути. На время работ были внесены корректировки в расписание. Так, некоторые поезда изменят время отправления и прибытия, несколько составов проследуют по укороченному пути, а некоторые электрички временно уберут из графика.

В компании порекомендовали пассажирам заранее посмотреть изменения в расписании поездов на вокзалах, сайте Российских железных дорог и в мобильном приложении "РЖД пассажирам".

Ранее пассажиров предупредили, что движение поездов Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД) будет изменено до 28 ноября. Как уточняли в пресс-службе МТППК, это связано с работами по реконструкции железнодорожной инфраструктуры на участках Подсолнечная – Клин и Дорошиха – Лихославль.

До этого сообщалось, что в ноябре изменится расписание поездов на Савеловском и Белорусском направлениях МЖД и МЦД-1. Это связано с развитием инфраструктуры. Работы в основном будут проводиться по ночам с 1 по 30 ноября, но на графике все же отразятся.

График поездов МЦД-2 изменится 25–27 ноября