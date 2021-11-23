В Малом Сергиевском переулке изменится схема движения

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Малый Сергиевский переулок в центре Москвы с 24 ноября станет двусторонним. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"По просьбам жителей мы изменим схему движения. Сейчас автовладельцам неудобно выезжать на Цветной бульвар. После изменений выезд на Цветной бульвар станет быстрее на несколько минут", – говорится в сообщении.

Кроме того, такое изменение позволит снизить транспортную нагрузку на Трубную площадь и Рождественский бульвар.

"Просим водителей быть внимательными и руководствоваться требованиями дорожных знаков", – добавили в департаменте.

С 20 ноября в центре и на юге Москвы изменилась схема движения общественного транспорта. В столице заработала новая маршрутная сеть "Магистраль". Цель изменений – улучшить работу магистральных маршрутов: их скорректировали таким образом, чтобы ими было удобно пользоваться как можно большему количеству пассажиров.