Трамваи задерживаются в Холодильном переулке по техническим причинам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Трамваи № 3, 16, 47 временно задерживаются в Холодильном переулке в районе железнодорожной платформы Тульская. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"В Холодильном переулке (в районе платформы Тульская) по техническим причинам задерживаются трамваи № 3, 16, 47. Маршруты временно изменены", – говорится в сообщении.

Отмечается, что вместо трамваев пассажиры могут воспользоваться автобусами № е85, м86, м95, 965.

С 20 ноября в центре и на юге Москвы изменилась схема движения общественного транспорта. В столице заработала новая маршрутная сеть "Магистраль". Цель изменений – улучшить работу магистральных маршрутов: их скорректировали таким образом, чтобы ими было удобно пользоваться как можно большему количеству пассажиров.

