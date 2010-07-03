Жители Красногорского района жалуются на транспортный коллапс во дворах новостроек
Жители Красногорского района жалуются на транспортный коллапс во дворах новостроек, передает телеканал Москва 24. Чтобы выехать со своих дворов, они тратят до получаса.
"Я рано выезжаю, так что еще можно проскочить. К 8:00 уже все", – рассказал один из местных жителей. "В этом микрорайоне движение умерло после того, как здесь заселились новостройки. Здесь проехать невозможно, микрорайон полностью стоит. Припарковаться тоже невозможно. Мы даже прикрываем друг друга, когда знаем соседей, знаем, кто во сколько выезжает", – поделился еще один автомобилист.
По данным министерства транспорта Московской области, участки Путилковского шоссе, которые прилегают к микрорайону, считаются наиболее загруженными. Шоссе является дублером МКАД, на котором большой поток машин.
Первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Кучеров рассказал, что власти нашли решение этой проблемы.
"На сегодняшний день в рамках программы Московской области губернатором было принято решение об участке реконструкции длиной 1,6 километра. Это доведение существующей дороги с двух до четырёх полос с пропускной способностью в перспективе до 30 тысяч автомобилей в сутки. Уже на сегодняшний день интенсивность там составляет свыше 16 тысяч", – заявил он.
Проект реконструкции уже утвердили, и к ноябрю следующего года на Путилковском шоссе появится по две полосы движения в каждом направлении, а пропускная способность вырастет в несколько раз.
Ранее сообщалось, что до конца 2021 года реконструируют четыре развязки на московской кольцевой магистрали. Как уточнил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, речь идет о развязках на Липецкой улице, Волоколамском и Осташковском шоссе и улице Верхнего поля в Капотне. Программа реконструкции МКАД реализована на 85%.
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