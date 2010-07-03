РЖД ввели СМС-оповещение пассажиров об изменении расписания поездов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

У пассажиров появилась возможность при покупке билетов подписаться на бесплатные СМС-уведомления об изменениях в расписании поездов. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу РЖД.

"При каждом оформлении проездного документа в кассе АО "ФПК" или на сайте ОАО "РЖД" у пассажиров есть возможность оставить номер мобильного телефона", – говорится в сообщении.

Как отмечается, на указанный номер будут приходить уведомления о возможных задержках и изменениях в графике движения поезда, на который куплен билет.

В РЖД уточнили, что на этапе ввода данных нужно оставить согласие на оповещение и написать номер телефона. Если пассажир пользуется приложением "РЖД Пассажирам" для оформления билетов, тогда нужно перейти в пункт меню "Мои пассажиры", выбрать "Контакт" и ввести номер телефона.

Предполагается, что услуга бесплатных СМС-уведомлений позволит оптимизировать информирование пассажиров.

Ранее сообщалось, что российская группа "Трансмашхолдинг" (ТМХ) передаст холдингу РЖД первые плацкарты и купе с душем, USB-розетками, холодильниками и микроволновками осенью 2019 года. Всего ФПК заказала у группы "Трансмашхолдинг" до 2025 года 3,7 тысячи пассажирских вагонов различных типов на сумму 237 миллиардов рублей.

4 июля стало известно, что в РЖД рассматривают возможность производства новых плацкартных вагонов с длинными спальными местами и без боковых полок.

