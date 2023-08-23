Расписание движения поездов МЦД-2 временно изменится с 26 по 28 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Расписание движения поездов на втором Московском центральном диаметре (МЦД-2) изменится с 26 по 28 августа. Об этом рассказали в пресс-службе столичного Дептранса.

"На центральном участке от Рижской до Курской интервалы движения будут увеличены до 40 минут, часть поездов отменят. На Курском и Рижском направлениях: часть поездов будут отменены, часть проследует с отменой остановок. Интервалы движения поездов будут увеличены до 40 минут", – сказано в заявлении ведомства.

При этом некоторые поезда будет проезжать по коротким маршрутам: на Курском направлении – от/до Царицына, Перервы и Курского вокзала, на Рижском – от/до Стрешнева.

В это время будут подготавливать инфраструктуру на Площади трех вокзалов к запуску четвертой линии Московского центрального диаметра, которую откроют уже в сентябре. Работы запланированы на выходные дни, когда по МЦД проезжает не так много пассажиров.

Ранее сообщалось, что с 26 по 28 августа закроют участок Люблинско-Дмитровской линии московского метро. Движения поездов не будет от "Петровско-Разумовской" до "Селигерской".

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