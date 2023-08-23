Сквозное движение поездов возобновили на БАМе

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РЖД открыли сквозное движение по Байкало-Амурской магистрали после завершения восстановительных работ. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В 08:20 по московскому времени после завершения восстановительных работ на месте размыва пути первый пассажирский поезд проследовал по перегону Нижнеангарск – Холодная", – говорится в сообщении.

Отмечается, что возобновлено также движение грузовых поездов.

В ходе работ специалисты уложили почти 2 километра нового пути, восстановили контактную сеть, системы сигнализации и связи. В работах были задействованы 250 человек и 59 единиц техники.

19 августа в Северо-Байкальском районе Бурятии произошло частичное разрушение дамбы. В Бурятии ввели ввели режим ЧС регионального масштаба. Из-за разлива воды размыло железнодорожное полотно БАМ, в результате движение поездов было остановлено.



Железнодорожные пути размыло в Бурятии из-за сильных дождей