Новые правила техосмотра в РФ вступят в силу с 1 сентября

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С 1 сентября в России вступят в силу новые правила проведения техосмотра, которые значительно сокращают количество обязательных пунктов для проведения проверки. Об этом сообщает Autonews.
Несмотря на добровольную основу техосмотра, в некоторых случаях проверка остается обязательной. К таким моментам относят проведение тюнинга, замену основных запчастей и агрегатов, выезд в страны Евросоюза или перерегистрацию автомобиля старше четырех лет на нового владельца.
Председатель Союза операторов технического осмотра Максим Бурдюгов отметил, что водителям по-прежнему нужно тщательно готовиться к техосмотру. Перед проверкой стоит убрать лишнее оборудование и вернуть предусмотренное производителем.
"При проверках теперь необязательно иметь аптечку, огнетушитель, знак аварийной остановки, но все эти атрибуты водитель должен иметь в машине, согласно требованиям ПДД", – предупредил Бурдюгов.
Новые правила сократили дублирующие пункты и сложные процедуры. При этом основные показатели, например трещины на лобовом стекле, работу дворников, обзорность в салоне, продолжат проверять. Специалисты будут обращать внимание на исправность тормозной системы и рулевого управления, соответствие устройств освещения и световой сигнализации установленным требованиям, отсутствие трещин на дисках и ободьях колес, наличие там всех болтов крепления, а также на другие пункты.
В каждом регионе действует свой тариф на техосмотр. В среднем он составляет 500–1 000 рублей. Бурдюгов пояснил, что руководители пунктов техосмотра прибегают к хитростям для оптимизации цены. Например, автомобилистам предлагают дополнительные услуги, отказаться от которых невозможно.
Эксперт пояснил, что по чеку водителю пробивают установленную в регионе сумму, а позже приходится оплачивать дополнительные услуги – протирку фар, приоритетное обслуживание в очереди, ожидание в более комфортных условиях.
Ранее член нацсовета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев заявил, что льготная ставка автокредитования является эффективной мерой поддержки в кризисных условиях. Эксперт напомнил, что льготную ставку автокредитования вводили в 2009 году и в период пандемии. Специалист отметил, что данная мера была направлена на поддержку спроса и доказала свою эффективность.
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