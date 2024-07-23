Сотрудники ЦППК бесплатно раздали пассажирам более 20 тонн питьевой воды с мая

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

С мая сотрудники Центральной пригородной пассажирской компании бесплатно раздали пассажирам более 20 тонн питьевой воды, сообщает пресс-служба ЦППК.

Воду раздавали из-за жары в определенные дни мая, июня и июля с 14:00 до 17:00. Пассажиры могли получить ее на пригородных платформах Белорусского, Казанского, Киевского, Курского, Павелецкого, Савеловского и Ярославского вокзалов, на станциях Выхино, Мытищи, Площадь трех вокзалов, Подольск и Тушинская.

Больше всего воды раздали на Ярославском и Курском вокзалах, а также на станции Мытищи.

Ранее сообщалось, что ЦППК с 1 августа будет перевозить пассажиров от Киевского вокзала до аэропорта Внуково и обратно.

Для удобства пассажиров сохранится промежуточная остановка на станции Аминьевская с пересадкой на БКЛ. Билеты на поезд можно приобрести в кассах на станции, автоматах и в мобильном приложении перевозчика. Стоимость проезда составит 280 рублей.

Кроме того, горожане могут воспользоваться станцией метро "Аэропорт Внуково" Солнцевской линии. Путь от Внуково до "Делового центра" занимает 40 минут, а до "Мичуринского проспекта" БКЛ – 23 минуты.