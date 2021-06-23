В Москве отменили и задержали более 40 авиарейсов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столичных аэропортах в ночь на среду, 23 июня, отменили и задержали более 40 рейсов. Об этом сообщает "Агентство "Москва".

Таким образом, в Шереметьево отменили шесть рейсов. Больше всего корректировок внесли в расписание аэропортов Домодедово и Внуково. Там задержали 15 и 18 рейсов соответственно, отменили четыре и один.

Причины корректировок расписания не сообщаются.

Ранее сообщалось, что отечественные авиакомпании увеличивают количество рейсов в Грецию, Азербайджан, Армению, Австрию, Финляндию, Швейцарию, Хорватию и Катар.