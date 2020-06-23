Движение в Северо-Западном тоннеле восстановлено

Фото: МЧС России

Движение в Северо-Западном тоннеле, где ранее произошел пожар, полностью восстановлено, сообщает пресс-служба ЦОДД в Twitter.

Ранее в тоннеле на проспекте Маршала Жукова загорелся автомобиль. Из-за этого движение в сторону центра было полностью перекрыто и водителей просили объезжать данный участок.

На месте работали оперативные службы. В настоящее время пожар потушен. По предварительным данным, никто не пострадал.

