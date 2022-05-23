Поезда временно не ходят на участке Замоскворецкой линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Поезда временно не ходят на участке Замоскворецкой линии столичного метро из-за человека на путях. Об этом сообщает телеграм-канал "Дептранс. Оперативно".

"На Замоскворецкой линии (2) нет движения поездов от "Алма-Атинской" до "Автозаводской" из-за человека на путях", – говорится в сообщении.

В настоящее время специалисты прилагают все усилия для восстановления движения на данном участке.

В Дептрансе посоветовали пассажирам пользоваться Люблинско-Дмитровской линией метро, МЦК, МЦД-2 и наземным транспортом.

Ранее молодой человек спрыгнул на пути на станции метро "Пушкинская" за телефоном. Молодого человека быстро подняли на платформу. Владельцу вернули телефон.

