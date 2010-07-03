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14:52

Москвичи поддержали укладку трамвайных экошпал

транспорт

14:52

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

МосТрансПроект и оператор "МаксимаТелеком" провели опрос, чтобы узнать мнение жителей столицы об укладке трамвайных шпал из переработанного пластика. Идею поддержали почти 130 тысяч человек, передает Агентство "Москва".

Установку экошпал одобрили 76% опрошенных. Они отметили положительное влияние на экологию и инновационность решения.

При этом чуть более 18% опрошенных не увидели разницы между деревянными и пластиковыми шпалами. Еще 6% полагают, что шпалы лучше делать из дерева.

По словам директора МосТрансПроекта Александра Полякова, впервые шпалы из композитных материалов в столице начали укладывать в прошлом году.

"Они сменили деревянные, которые было необходимо пропитывать каменноугольной смолой, и сейчас мы рады видеть, что большинство москвичей заметили и одобрили такое решение", – сказал он.

Сбор ответов проходил в два этапа – первый из них завершился в конце марта, а второй – в середине апреля. Всего было получено 170 тысяч ответов.

В 2019–2020 годах шпалы из переработанного пластика уложат на 22 участках трамвайных линий. Они меньше подвержены повреждениям. К тому же новая технология дает пластику повторное применение.

"Это наш город": шпалы из переработанного пластика уложат на трамвайных путях

транспорт

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