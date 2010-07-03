Скорость на федеральных трассах могут увеличить до 110 км/ч

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Сивцов

Скорость на трассах федерального значения нужно увеличить с нынешних 90 километров в час до 110 километров в час. Такое заявление сделал вице-премьер Максим Акимов, передает ТАСС.

Акимов сообщил, что уже поручил Минтрансу и МВД проанализировать такую возможность. По его словам, увеличение скорости коснется новых трасс и дорог после капитального ремонта.

Отмечается, что и сейчас на дорогах, попадающих под категорию "автомобильных трасс", а также на некоторых участках платных трасс иногда допускается скорость в 110 километров в час и выше.

Ранее ГИБДД предложила снизить скорость при перевозке детей на 20 километров в час. Кроме того, на машины хотят наклеивать специальные знаки, оповещающие о том, что в салоне находится ребенок.