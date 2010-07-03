"Кабинет водителя" могут открыть на портале госуслуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Вице-премьер Максим Акимов предложил создать "Кабинет водителя" на портале госуслуг. Он хочет обсудить инициативу на очередной правительственной комиссии по безопасности дорожного движения, передает ТАСС.

"Кабинет водителя" объединит всю информацию – от запроса выписок по медицинским данным до проверки истории автомобиля.

Акимов напомнил, что до конца апреля ждет от Минкомсвязи, Минэкономразвития, Минтранса и МВД предложений по созданию канала взаимодействия с россиянами по вопросам реализации инициатив в рамках проекта "Госуслуги".

Помимо этого, вице-премьер предложил опротестовывать автомобильные штрафы через портал госуслуг.

В начале марта заработал новый цифровой сервис для столичных предпринимателей. Он помогает с арендой и покупкой недвижимости, находящейся в собственности города.