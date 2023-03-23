Мосметро назвало фейком видеоролик из поезда о "точке отсчета 23 марта"

Фото: youtube.com/user-zr9nv3if1n

Видеоролик, якобы транслировавшийся в вагоне поезда Московского метрополитена о "точке отсчета 23 марта", является подделкой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного метро.

До этого в Сети распространились материалы, согласно которым на экранах поездов столичного метро транслировалась видеозапись с текстом: "23 марта – точка отсчета. Следи за новостями". Запись изображалась на фоне российского флага.

"Видео, которое опубликовано в социальных сетях, – подделка", – сообщили в пресс-службе.

Указанная информация, заверили в Мосметро, не распространяется в вагонах поездов подземки.

Ранее пресс-служба столичного метро назвала фейком проездной билет "Единый" с изображением пошаговой инструкции в случае ядерной войны. Выяснилось, что оригинальной фотографии билета уже около пяти лет. На нем продемонстрирован праздничный дизайн билета с символикой фестиваля "Путешествие в Рождество".



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!