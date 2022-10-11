Дептранс назвал фейком видео с трансляцией некорректной надписи на Смоленском метромосту

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Василев

Видео с трансляцией на Смоленском метромосту надписи некорректного содержания про Крымский мост является фейком, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В ведомстве подчеркнули, что подобная видеозапись стала распространяться в некоторых телеграм-каналах, однако это всего лишь монтаж. Видео уже передали службе безопасности для проведения проверки.

"Это видео – монтаж, обыкновенный фейк. Таких сообщений на экранах, конечно же, не было", – подчеркнули в Дептрансе.

Ранее в некоторых телеграм-каналах появилось видео с трансляцией на Смоленском метромосту надписи с призывом к тем, кто радовался взрыву на Крымском мосту.

8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля. Это привело к возгоранию семи топливных цистерн проходившего мимо поезда, а также частичному обрушению двух автомобильных пролетов моста. Погибли три человека.

На ЧП радостно отреагировали в Киеве. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что это якобы только начало и все, что Киев считает незаконным, должно быть разрушено. Минобороны Украины заявило, что исчез уже второй символ принадлежности Крыма России.

Судоходство в Керченском проливе, несмотря на ЧП, не ограничивалось. Тогда как движение непосредственно по самому мосту было полностью перекрыто. Первые автомобили поехали после 16:00 субботы, железнодорожное сообщение было восстановлено примерно спустя час после происшествия.

По факту ЧП было возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм". По словам главы СК Александра Бастрыкина, личности подозреваемых в подготовке взрыва уже установлены. Кроме того, СК установил маршрут движения подорвавшегося на мосту грузовика. Это Болгария, Грузия, Армения, Северная Осетия, Краснодар.

По его данным, подрыв был организован представителями украинских спецслужб при участии граждан РФ и иностранных государств. В настоящее время правоохранители выясняют цели и задачи преступления.

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