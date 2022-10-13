Московское метро назвало фейком фото проездного билета с надписью о ядерной войне

Фото: телеграм-канал metroelf

Фотография проездного билета, на котором якобы написан призыв прятаться в столичном метро в случае ядерной войны, является фейком. Об этом Москве 24 сообщили в пресс-службе метро.

Ранее в Сети распространились фотографии проездного билета с рекомендацией прятаться на станциях столичного метрополитена в случае ядерной войны.

"Это фейк. Оригинальному фото уже более пяти лет", – рассказали в пресс-службе.

Оригинальная фотография была опубликована в 2015 году и демонстрировала праздничный дизайн "Единого" билета с символикой фестиваля "Путешествие в Рождество".

Фото: Агентство "Москва"

Ранее Дептранс назвал фейком видео с трансляцией на Смоленском метромосту надписи некорректного содержания про Крымский мост. Сообщалось, что это была надпись с призывом к тем, кто радовался недавнему теракту.

В ведомстве подчеркнули, что подобная видеозапись стала распространяться в некоторых телеграм-каналах, однако это всего лишь монтаж. Видео уже передали службе безопасности для проведения проверки.

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