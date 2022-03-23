Поезда задерживаются на МЦД-1 и Савеловском направлении МЖД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В связи с работой правоохранительных органов на станции Лобня на данный момент приостановлено движение поездов Савеловского, Белорусского направлений МЖД и МЦД-1 в обе стороны.

Отмечается, что в настоящее время специалисты принимают все необходимые меры для сокращения опоздания задержанных составов.

В МЖД принесли извинения пассажирам за причиненные неудобства.

Ранее сообщалось, что расписание ряда поездов МЦД-1, Белорусского и Савеловского направлений Московской железной дороги изменится в последние выходные марта.

Корректировки обусловлены подготовкой к запуску системы автоматического управления движением поездов на станциях Лобня, Аэропорт Шереметьево и участке Лобня – Шереметьево, а также к открытию в апреле новой железнодорожной ветки между Южным и Северным терминалами аэропорта.