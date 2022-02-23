Парковка в Москве стала бесплатной 23 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В День защитника Отечества все парковки в столице стали бесплатными. Горожане могут бесплатно припарковать свои автомобили и на улицах с повышенным тарифом.

23 февраля платными будут только парковки со шлагбаумом.

Ранее сообщалось, что число перехватывающих парковок у станций метро, МЦК и МЦД в Москве увеличилось до 75. Оставить машину на перехватывающей парковке можно с 05:30 до 02:00. Бесплатной эта опция станет, если пересесть на общественный транспорт и сделать не менее 2 поездок на метро, МЦК и МЦД.

