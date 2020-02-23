Москвичам стала доступна новая версия Единого транспортного портала

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Обновленный Единый транспортный портал наладит диалог между городским транспортом и пассажирами. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

"Рады представить москвичам новую версию Единого транспортного портала. Уверен, что он станет настоящим помощником в поездках по Москве", – цитирует Агентство "Москва" слова Ликсутова.

Он подчеркнул, что порталом пользуются порядка 100 тысяч человек в неделю, поэтому акцент был сделан на удобстве и быстроте при использовании. Ликсутов уточнил, что их главной задачей является, чтобы работа сайта была максимально открытой.

В новой версии можно создать личный кабинет, рассчитать стоимость поездки, найти свободный автомобиль каршеринга и другое. Также обновился дизайн сайта, для удобства былы созданы разделы для пассажиров, автомобилистов и представителей бизнеса. На некоторых страницах сайта есть умная карта Москвы.

"Новый портал – это важная часть большого проекта по улучшению единого языка коммуникации с пассажирами московского транспорта, в который также входят разработка новой структуры объявлений на транспорте, в том числе аудиосообщений, обновленная графическая концепция и многое другое", – отметили в пресс-службе Дептрансе.

Новую версию сайта разработала "Студия Артемия Лебедева". Сайт адаптирован под мобильную версию.

Единый транспортный портал запустили в столице в 2015 году. На портале отображается вся информация, связанная с транспортом. Портал доступен по адресу transport.mos.ru.

