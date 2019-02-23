Канатная дорога в Москве снова заработала в штатном режиме

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Канатная дорога в столице возобновила работу в штатном режиме, сообщает Агентство "Москва".

22 февраля ее закрывали из-за сильного ветра. Это было необходимо для безопасности пассажиров на основании требований руководства по эксплуатации.

23 февраля график работы канатной дороги изменится. С 12:00 до 17:00 станции "Воробьевы горы" и "Лужники" доступны в штатном режиме. С 17:00 до 19:00 канатная дорога работает без высадки на станции "Лужники". С 19:00 она закрывается в связи с праздничным салютом.

24 февраля с 16:00 до 21:00 на Московской канатной дороге будет действовать специальный тариф "зритель" для приехавших на чемпионат Европы по сноукаякингу. Для зрителей организаторы подготовили специальную фан-зону.

Вход для болельщиков будет осуществляться с Воробьевской набережной. Церемония открытия соревнований состоится в 19:00.