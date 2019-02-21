График работы канатной дороги изменится 23 февраля

Фото: портал Москва 24/Екатерина Шумеева

График работы Московской канатной дороги 23 февраля изменится: из-за праздничного салюта она закроется в 19:00. Об этом сообщает пресс-служба канатной дороги.

Станции "Воробьевы горы" и "Лужники" будут открыты с 12:00 до 17:00. С 17:00 до 19:00 канатная дорога станет работать без высадки на станции "Лужники". В пресс-службе принесли извинения за доставленные неудобства.

24 февраля на Московской канатной дороге будет действовать специальный тариф "зритель" для приехавших на чемпионат Европы по сноукаякингу. Для зрителей организаторы подготовили специальную фан-зону. Вход для болельщиков будет осуществляться с Воробьевской набережной.

Тариф будет работать 24 февраля с 16:00 до 21:00. Церемония открытия соревнований состоится в 19:00.