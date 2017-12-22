Контроль оплаты проезда усилят в автобусах без турникетов

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Контроль оплаты проезда усилят в автобусах большой вместимости без турникетов, которые снимут 1 января 2018 года.
Благодаря нововведению пассажиры смогут быстрее заходить в салон, а сэкономленное время позволит увеличить число рейсов на маршрутах, сообщает пресс-служба информационного центра транспортного комплекса Москвы.
ГКУ "Организатор перевозок" поставит больше контролеров на маршруты без турникетов. Сейчас усиленный контроль действует на 15 таких трамвайных маршрутах в СВАО и СЗАО, билеты там проверяют около 50 контролеров. В среднем на маршрутах выявляют пять нарушений в день. Контролеры работают с видеорегистраторами.
Согласно закону, у нарушителей есть 60 дней на оплату штрафу, после чего взыскивают принудительно судебные приставы. Неоплаченные в срок штраф могут удвоить, а самого нарушителя – арестовать на срок до 15 суток или привлечь к обязательным работам на срок до 50 часов.
Ранее стало известно, что турникеты уберут также из трехсекционных трамваев. Чем меньше будет турникетов, тем больше валидаторов. Их оборудуют для оплаты бесконтактными банковскими картами. Кроме того, в 2018 году в Москве появится еще 200 автобусов большой вместимости и 300 трамваев.
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