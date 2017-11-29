200 автобусов большой вместимости пополнят столичный автопарк в 2018 году

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Столичный парк общественного транспорта в 2018 году пополнят 200 автобусов большой вместимости. Кроме того, город планирует закупить еще 300 трамваев.

Автобусы большой вместимости составляют 22 процента от всего парка в столице. На улицах города курсируют 1148 таких транспортных средств. "На сегодняшний день заключен контракт на поставку в этом году еще 225 автобусов особо большой вместимости. На 2018 запланирована закупка еще 200 таких автобусов. Они работают в том числе на внутрирайонных и межрайонных маршрутах, а также обеспечивают проезд к станциям метро", – цитирует заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова портал мэра и правительства Москвы.

По словам руководителя департамента транспорта, с 1 января 2018 года в салонах автобусов особо большой вместимости демонтируют турникеты.

Еще 300 низкопольных трамваев также появятся в столице. Конкурс на их поставку объявят в 2018 году. При составлении технического задания будут учтены просьбы москвичей, отметил Ликсутов. "Среди основных нововведений – увеличение общей вместимости трамваев с 260 до 280 человек. И на соответствующее количество будет увеличено число сидений, изменен алгоритм открывания дверей и появятся дополнительные сервисы. Сиденья в новых трамваях будут расположены только по ходу движения. А наряду с USB-зарядками установят и розетки на 220 вольт", – заявил заммэра. Новые трамваи также дополнят системой информирования для слабовидящих пассажиров, а в салоне изменят расположение дисплеев.

Ранее сообщалось, что столичный автобусный парк стал одним из самых молодых среди мегаполисов всего мира. Все транспортные средства оснащены двигателями экологического класса "Евро-5". Автобусы также оборудованы системой ГЛОНАСС, в салонах ведется видеонаблюдение и осуществляется контроль за температурой. Транспорт приспособлен для проезда маломобильных граждан.

Низкопольные трамваи "Витязь-М" поступили в столицу в марте 2017 года. В городе курсирует около 100 составов, вместимостью до 260 пассажиров. Они оборудованы 60 сидячими местами, системой спутниковой навигации, камерами видеонаблюдения, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств.

Новые трамваи ездят в городе без турникетов. Посадка и высадка производятся из всех дверей, что существенно ускоряет этот процесс. Оплачивать проезд нужно при помощи валидаторов в салоне.