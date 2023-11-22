Большие светящиеся буквы установили на вестибюлях "Кунцевской" БКЛ

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Большие светящиеся буквы с названием станции установили на вестибюлях "Кунцевской" Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

В тексте подчеркнули, что теперь метрополитен видно издалека, а узнать его можно не только по букве "М". Также на фасадах появилась инсталляция "Два сердца столицы", она подсказывает, что в этом месте проходит БКЛ. Периметры фасадов подсвечены теплым кремовым оттенком.

Уточняется, что светодиоды, установленные в коробе букв, являются экономичными. Они помогают беречь электроэнергию и природу Москвы. Кроме того, светодиоды ярче обычных люминесцентных ламп, поэтому название станции будет видно всегда.

Вестибюли станции стали ярче и заметнее, подчеркнул заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Он напомнил, что поездки в городском транспорте делают комфортнее по поручению Сергея Собянина.

Ранее экспертный совет 3-й премии Investment Leaders присудил БКЛ победу в категории "Инвестиции в инновации". Ликсутов отмечал, что проект БКЛ затрагивает весь город и позитивно сказывается на жизни каждого москвича.

До этого Собянин рассказал, что двухпутные тоннели БКЛ попали в Книгу рекордов России как самые протяженные. Он уточнил, что самые длинные подводные перегоны расположены между станциями "Кленовый бульвар", "Нагатинский Затон" и "Печатники".

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