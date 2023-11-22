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22 ноября, 09:58

Транспорт

ФАС сочла возможным предоставить независимым СТО доступ к документам автоконцернов

Фото: depositphotos/Wavebreakmedia

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России считает, что независимые станции технического обслуживания (НСТО) должны иметь равный доступ к документам от производителей. Об этом сообщает газета "Известия".

"Предоставление информации о ремонтных базах НСТО транспортных средств создаст равные условия для станций и официальных дилеров", – говорится в сообщении ведомства.

В ФАС уверены, что создание прозрачных условий на рынке техобслуживания окажет положительное влияние на качество и стоимость услуг.

Союз потребителей РФ и Союз автосервисов ранее обратились в ФАС с просьбой ограничения доступа НСТО к официальной документации производителей дискриминацией. Сейчас НСТО не имеют доступа к технической информации по закону "О защите конкуренции".

По данным инициаторов, к СНТО после окончания гарантийного срока обращаются не менее 80% автовладельцев.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается исключить полис ОСАГО из перечня документов, которые обязательны для регистрации транспортного средства. Документом также предложили ввести процедуру прекращения регистрации по заявлению владельца похищенного и находящегося в розыске транспортного средства.

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