В "Яндекс.Навигаторе" теперь можно строить маршруты для грузовиков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В приложении "Яндекс.Навигатор" теперь можно строить маршруты для грузовиков. Об этом заявили представители компании.
При этом берутся в расчет габариты, вес и другие параметры транспортного средства. "Новая функция учитывает высоту и максимальную разрешенную массу, длину, ширину, фактическую массу, нагрузку на ось, грузоподъемность, езду с прицепом и экологический класс", – говорится в сообщении организации.
По данным "Яндекса", навигация для грузовых транспортных средств доступна в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, а также Ленинградской области. В будущем сервис начнет работать в других регионах страны, уточнили в компании.
Технологию построения маршрутов планируется интегрировать в платформу "Яндекс.Маршрутизация". Она нужна для того, чтобы помочь бизнесу управлять коммерческим флотом.
"Для запуска грузовой маршрутизации мы изучили больше 10 тысяч километров дорог. Их снимали профессиональные картографы и сами пользователи", – добавили в пресс-службе.
Кроме того, в веб-версии "Яндекс.Карт" также есть поддержка грузовой навигации.
Ранее стало известно, что в приложении "Яндекс.Карты" покажут наличие очередей в супермаркетах.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: