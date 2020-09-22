В "Яндекс.Навигаторе" теперь можно строить маршруты для грузовиков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В приложении "Яндекс.Навигатор" теперь можно строить маршруты для грузовиков. Об этом заявили представители компании.

При этом берутся в расчет габариты, вес и другие параметры транспортного средства. "Новая функция учитывает высоту и максимальную разрешенную массу, длину, ширину, фактическую массу, нагрузку на ось, грузоподъемность, езду с прицепом и экологический класс", – говорится в сообщении организации.

По данным "Яндекса", навигация для грузовых транспортных средств доступна в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, а также Ленинградской области. В будущем сервис начнет работать в других регионах страны, уточнили в компании.

Технологию построения маршрутов планируется интегрировать в платформу "Яндекс.Маршрутизация". Она нужна для того, чтобы помочь бизнесу управлять коммерческим флотом.

"Для запуска грузовой маршрутизации мы изучили больше 10 тысяч километров дорог. Их снимали профессиональные картографы и сами пользователи", – добавили в пресс-службе.

Кроме того, в веб-версии "Яндекс.Карт" также есть поддержка грузовой навигации.

Ранее стало известно, что в приложении "Яндекс.Карты" покажут наличие очередей в супермаркетах.