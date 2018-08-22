Ежедневные автобусы из Москвы в Липецк от автовокзала "Южные Ворота"

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

Пресс-служба ГУП "Мосгортранс" сообщает о новых автобусных рейсах по маршруту Москва-Липецк, передает Агентство "Москва".

Первый автобус по данному маршруту стартует 24 августа с международного автовокзала "Южные Ворота". Перевозчик ООО "Центр Транс Сити" уже объявил об открытии продаж билетов на рейс №854 Москва-Липецк.

Автобусы будут отправляться ежедневно в 11:00, 14:00, 15:30, 17:00 и 20:30. Для взрослых стоимость проезда составит 800 рублей, для детей до 12 лет – 400 рублей.

Ранее сообщалось о новых автобусных маршрутах в Воронеж и Казань.