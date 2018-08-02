Ежедневные автобусные рейсы из Москвы в Воронеж запустят с автостанции "Красногвардейская" с 3 августа. Об этом сообщает пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

В сообщении отмечается, что автобусы будут отходить с автостанции в 7:30, 10:00, 17:45, 22:00. Стоимость проезда составит для взрослых тысячу рублей, для детей до 12 лет с предоставлением отдельного места (при предъявлении оригинала свидетельства о рождении) – 500 рублей. Стоимость провоза багажа – 40 рублей.

В конце июля новые автобусные рейсы запустили из Москвы в Бердянск (Украина). Они отправляются с автостанции "Красногвардейская" в 18:00 по пятницам, субботам и воскресеньям. Перевозчиком выступает ЧП "ЛИС – Авто-Транс".

Данный маршрут заменит отмененный с 24 июля рейс по тому же маршруту отправлением в 21:30.

Стоимость проезда составляет для взрослых: до Старобельска, Рубежного, Северодонецка и Лисичанска – 1 800 рублей, до Бахмута – 3 000 рублей, до Бердянска – 6 000 рублей.