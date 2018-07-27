В Москве запустили новые автобусные рейсы в Бердянск

Фото: портал Москва 24

Новые автобусные рейсы запустили из Москвы в Бердянск (Украина), сообщает пресс-служба Мосгортранса.

Автобусы будут отправляться с автостанции "Красногвардейская" в 18:00 по пятницам, субботам и воскресеньям. Перевозчиком выступает ЧП "ЛИС – Авто-Транс".

Данный маршрут заменит отмененный с 24 июля рейс по тому же маршруту отправлением в 21:30.

Стоимость проезда составляет для взрослых: до Старобельска, Рубежного, Северодонецка и Лисичанска – 1 800 рублей, до Бахмута – 3 000 рублей, до Бердянска – 6 000 рублей.

Стоимость проезда детей до 12 лет с предоставлением отдельного места составляет 50% от стоимости проезда взрослых.

Ранее сообщалось о номом автобусном маршруте из Москвы в Курск.