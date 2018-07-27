В Москве запустили новые автобусные рейсы в Бердянск

Фото: портал Москва 24
Новые автобусные рейсы запустили из Москвы в Бердянск (Украина), сообщает пресс-служба Мосгортранса.
Автобусы будут отправляться с автостанции "Красногвардейская" в 18:00 по пятницам, субботам и воскресеньям. Перевозчиком выступает ЧП "ЛИС – Авто-Транс".
Данный маршрут заменит отмененный с 24 июля рейс по тому же маршруту отправлением в 21:30.
Стоимость проезда составляет для взрослых: до Старобельска, Рубежного, Северодонецка и Лисичанска – 1 800 рублей, до Бахмута – 3 000 рублей, до Бердянска – 6 000 рублей.
Стоимость проезда детей до 12 лет с предоставлением отдельного места составляет 50% от стоимости проезда взрослых.
Ранее сообщалось о номом автобусном маршруте из Москвы в Курск.
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