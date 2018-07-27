Ежедневные автобусные рейсы запустили из Москвы в Курск

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ежедневные автобусные рейсы запустили со столичной автостанции "Варшавская" в Курск, сообщает пресс-служба Мосгортранса.

Автобусы будут отправляться ежедневно в 21:45. Перевозчиком выступает "ИП Свинарева И.А.".

Стоимость проезда для взрослых составляет тысячу рублей, для детей до 12 лет с предоставлением отдельного места – 500 рублей. Стоимость провоза багажа – 100 рублей.

Автостанция "Варшавская" расположена рядом с одноименной станцией метро по адресу: Каширский проезд, владение 19.