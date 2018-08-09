Еженедельный автобус из Москвы в Казань запустят с автостанции "Новогиреево"

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Каждую пятницу в 19.00 часов из Москвы в Казань с автостанции "Новогиреево" будет отправляться автобус, передает Агентство "Москва".

По информации "Мосгортранса", новый автобусный рейс запустят 10 августа. Перевозчиком является ООО "Финвал". Компания уже анонсировала с 10 августа продажу билетов на вечерний рейс Москва – Казань.

Стоимость проезда для взрослых составит 1,6 тысячи рублей. Детский билет (до 12 лет с предоставлением отдельного места) обойдется в 800 рублей. Для его покупки придется предъявить свидетельство о рождении ребенка.

Перевозка багажа оценивается в 160 рублей.

Автостанция "Новогиреево" расположена по адресу: Москва, улица Перовская, дом 70.