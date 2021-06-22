Реконструкцию развязки на пересечении МКАД планируют завершить в 2022 году

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

В третьем квартале следующего года планируют завершить реконструкцию развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе. Об этом рассказал руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"Сейчас генеральная подрядная организация возводит путепроводы и съезды, устраивает дождевую канализацию, прокладывает слаботочные системы", – говорится в сообщении.

Он отметил, что благодаря реконструкции улучшится транспортная доступность районов Северное Медведково, Лосиноостровский, Бабушкинский, а также городского округа Мытищи.

По информации пресс-службы, специалистам предстоит построить и реконструировать на развязке около 5 километров дорог, а также надземный пешеходный переход и четыре искусственных сооружения.

Ранее стало известно, что пешеходный переход через железнодорожные пути МЦД-2 возведут в районе улицы Черняховского и Большого Коптевского проезда.