Реконструкцию развязки на пересечении МКАД планируют завершить в 2022 году

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
В третьем квартале следующего года планируют завершить реконструкцию развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе. Об этом рассказал руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.
"Сейчас генеральная подрядная организация возводит путепроводы и съезды, устраивает дождевую канализацию, прокладывает слаботочные системы", – говорится в сообщении.
Он отметил, что благодаря реконструкции улучшится транспортная доступность районов Северное Медведково, Лосиноостровский, Бабушкинский, а также городского округа Мытищи.
По информации пресс-службы, специалистам предстоит построить и реконструировать на развязке около 5 километров дорог, а также надземный пешеходный переход и четыре искусственных сооружения.
Ранее стало известно, что пешеходный переход через железнодорожные пути МЦД-2 возведут в районе улицы Черняховского и Большого Коптевского проезда.
Автомобилисты и пешеходы не могут поделить Рижскую эстакаду
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