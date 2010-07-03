Движение на МКАД в районе Реутова восстановили

Фото: Москва 24

Автомобилисты больше не сталкиваются с затруднениями на внешней стороне МКАД в районе Реутова. Там восстановили движение после аварии с двумя грузовиками, уточняет ЦОДД.

Ранее водителям советовали объезжать участок, где произошло ДТП, из-за того, что машины могли ехать только по двум полосам.

Бензовоз и грузовик столкнулись днем 22 мая. В результате пострадал один человек, который оказался зажат в машине. На помощь к нему подоспели сотрудники экстренных служб. Отмечается, что после аварии на МКАД вытекло более 300 литров топлива.

