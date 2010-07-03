Движение на МКАД ограничили в районе ДТП с грузовиками

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Движение на внешней стороне МКАД в районе Реутова ограничили после столкновения двух грузовиков. Об этом сообщает Twitter ЦОДД.

Водители могут столкнуться с затруднениями на внешней стороне третьего километра МКАД в районе Реутова. Там движение ограничено до трех рядов. Автомобилистам советуют объезжать этот участок, поскольку машины могут проехать только по двум полосам.

На месте аварии с участием бензовоза и грузовика, в результате которой более 300 литров топлива вытекло на МКАД, сейчас работают оперативные службы.

Ранее сообщалось, что при столкновении пострадал один человек. Он оказался зажат в машине. На помощь к нему подоспели сотрудники экстренных служб.

