ЦОДД предупредил москвичей о росте числа ДТП

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Иванко

Центр организации дорожного движения предупредил столичных автомобилистов о росте числа мелких аварий на дорогах. Об этом сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе учреждения.

"Тенденция последних дней – на дорогах много мелких ДТП. Сегодня почти на 20% больше, чем неделю назад", – сказано в сообщении ЦОДД. В связи с этим сотрудники центра призвали водителей беречь себя, быть особенно осторожными и внимательными, садясь за руль.

Кроме того, сотрудники ЦОДД посоветовали автомобилистам, которые попали в мелкое ДТП, экономить время, пользуясь европротоколом.