Фото: портал мэра и правительства Москвы

Автомобильное движение затруднено в Лефортовском тоннеле из-за ДТП. Там произошла авария с участием двух автомобилей. На въезде в тоннель столкнулись КамАЗ и "Жигули", сообщает телеканал Москва 24.

Обстоятельства аварии уточняются.

Ранее сообщалось, что утром в среду, 22 мая, Центр организации дорожного движения оценивает трафик в Москве в 1 балл. Затруднено движение на Ярославском шоссе и шоссе Энтузиастов. Также движение затруднено из-за проседания грунта в центре столицы. Инцидент произошел возле дома № 3 на улице Мытной. На место уже прибыли экстренные служб для ликвидации последствий.