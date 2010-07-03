"Аэрофлот" возобновил продажу льготных билетов на Дальний Восток

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В понедельник, 22 апреля, компания "Аэрофлот" возобновила продажу авиабилетов на рейсы в города Дальнего Востока по субсидируемым государством тарифам. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Как уточняется, воспользоваться тарифами могут россияне в возрасте до 23 лет и свыше 60 лет (для женщин – свыше 55 лет); инвалиды I группы любого возраста; инвалиды с детства II и III группы; сопровождающие инвалида I группы или ребенка-инвалида, а также многодетные семьи.

По данным пресс-службы, льготные тарифы возобновили в связи с предоставлением авиакомпании дополнительного финансового лимита субсидий.

Ранее сообщалось, что авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия" ввели безбагажные тарифы на некоторых среднемагистральных направлениях. Воспользоваться услугой можно со 2 апреля. Услуга будет введена на направлениях, пользующихся повышенным спросом. Речь идет о рейсах в Берлин, Мюнхен, Франкфурт, Дюссельдорф, Гамбург, Штутгарт, Дрезден, Ганновер, Рим, Милан, Венецию, Болонью, Неаполь и Верону. Предполагается, что пассажиры смогут сэкономить на стоимости билетов до 30%.