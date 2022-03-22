Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Движение транспорта на улице Космонавта Волкова на севере Москвы перекрыто. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Движение по улице Космонавта Волкова перекрыто в связи с проведением оперативных работ", – говорится в сообщении.

Других подробностей не приводится.

Ранее движение транспорта в районе Сосновой аллеи на северо-западе столицы ограничили до 25 декабря 2022 года из-за проведения работ по реконструкции инженерных сетей.