16:06События
Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную поправкам в ПДД
Фото: depositphotos/mast3r
27 февраля в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная поправкам в ПДД и введению понятия "средства индивидуальной мобильности".
Новая редакция ПДД вступит в силу 1 марта. О сути поправок, касающихся средств индивидуальной мобильности, их значении для безопасности участников дорожного движения и многом другом будут рассказывать:
- заместитель директора департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта министерства транспорта РФ Владимир Луговенко;
- начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ Дмитрий Митрошин;
- директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.
Смотрите прямую трансляцию 27 февраля в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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