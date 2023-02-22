Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную поправкам в ПДД

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27 февраля в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная поправкам в ПДД и введению понятия "средства индивидуальной мобильности".

Новая редакция ПДД вступит в силу 1 марта. О сути поправок, касающихся средств индивидуальной мобильности, их значении для безопасности участников дорожного движения и многом другом будут рассказывать:



заместитель директора департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта министерства транспорта РФ Владимир Луговенко;

начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ Дмитрий Митрошин;

директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.

Смотрите прямую трансляцию 27 февраля в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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