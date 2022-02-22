Предпраздничные заторы образовались в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Загруженность дорог Москвы вечером во вторник, 22 февраля, достигла 9 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Карты".

Самые сильные заторы – в центре столицы. Затруднения в движении трафика наблюдаются на внешней и внутренней сторонах Садового кольца, причем самые сильные заторы фиксируются на северо-востоке и юге города. Кроме того, заторы наблюдаются и на Бульварном кольце от Яузского до Петровского бульвара.

Также значительные заторы наблюдаются на Кремлевской, Москворецкой и Болотной набережных. Водителям придется постоять и на Тверском бульваре, на Сретенке, Неглинной, Пятницкой улицах и Большой Дмитровке.

Затруднено движение также на южных и северо-восточных участках Третьего транспортного кольца. Отдельные заторы есть на севере, востоке и юго-востоке МКАД, а также на Ленинградском, Алтуфьевском шоссе и шоссе Энтузиастов.

"Высокая загруженность связана с увеличением количества предпраздничных поездок. С начала дня москвичи и гости столицы совершили на 45 тысяч поездок больше, чем вчера", – отметили в Дептрансе.

В ведомстве подчеркнули, что на дорогах станет свободнее после 20:00. Водителей попросили быть внимательными и осторожными на проезжей части, соблюдать дистанцию и избегать резких маневров.

Ранее москвичам напомнили, что в День защитника Отечества все парковки в Москве будут бесплатными. Парковки со шлагбаумом останутся платными.