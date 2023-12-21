Трамваи четырех маршрутов задерживаются на Лефортовском мосту

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Трамваи № 4, 37, 43 и 50 задерживаются на Лефортовском мосту, в районе остановки "Лефортовский мост". Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Уточняется, что задержка произошла из-за автомобиля, сломавшегося на путях. Маршруты общественного транспорта были временно изменены.

Так, вместо трамваев работают автобусы – от остановки "Метро Сокольники" до остановки "Лефортовский мост". Пассажиров призвали следить за объявлениями водителей.

Ранее сообщалось, что в Москве перекроют движение на участках Колпачного и Хохловского переулков на полгода – с 22 декабря 2023 года до 27 июня 2024 года. Это связанно с реставрацией объекта культурного наследия.

До этого в Дептрансе столицы рассказали, что в ближайшие выходные изменится расписание движения поездов на МЦД-3 и МЦД-4. В частности, с 23:30 22 декабря до 09:00 23 декабря изменится расписание поездов на Нижегородском и Калужском радиусах МЦД-4.

Дептранс Москвы сообщил о снижении загруженности дорог