И так хорошо: водителей при смене прав оставят без экзаменов

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В ГИБДД России не видят оснований для реализации инициативы по повторной сдачи экзамена на знание ПДД при смене прав. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

"Госавтоинспекция МВД России считает, что в настоящее время нет никаких правовых оснований для проведения такой процедуры в подразделениях ГИБДД, и соответственно изменений в законодательство не планирует", – сказали в ведомстве, передает ТАСС.

Ранее представители автошкол выступили с предложением проверять знания ПДД у водителей при замене прав. По их мнению, это поможет повысить уровень подготовки шоферов и снизит аварийность на дорогах.

Федерация автовладельцев поддержала идею экзамена по ПДД для опытных водителей. Там отметили, что практика показывает, что водители уже после трех-четырех лет с момента получения водительского удостоверения не знают правил, пояснил эксперт.

По мнению председателя Движения автомобилистов России Виктора Похмелкина, в данном случае важна именно добровольность прохождения такой процедуры, которая снимает остроту проблемы. При этом эксперт заявил, что является сторонником отмены обмена водительских удостоверений в принципе.