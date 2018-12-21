Темы дня

Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

21 декабря, 19:41

И так хорошо: водителей при смене прав оставят без экзаменов

транспорт авто

21 декабря, 19:41

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В ГИБДД России не видят оснований для реализации инициативы по повторной сдачи экзамена на знание ПДД при смене прав. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

"Госавтоинспекция МВД России считает, что в настоящее время нет никаких правовых оснований для проведения такой процедуры в подразделениях ГИБДД, и соответственно изменений в законодательство не планирует", – сказали в ведомстве, передает ТАСС.

Ранее представители автошкол выступили с предложением проверять знания ПДД у водителей при замене прав. По их мнению, это поможет повысить уровень подготовки шоферов и снизит аварийность на дорогах.

Федерация автовладельцев поддержала идею экзамена по ПДД для опытных водителей. Там отметили, что практика показывает, что водители уже после трех-четырех лет с момента получения водительского удостоверения не знают правил, пояснил эксперт.

По мнению председателя Движения автомобилистов России Виктора Похмелкина, в данном случае важна именно добровольность прохождения такой процедуры, которая снимает остроту проблемы. При этом эксперт заявил, что является сторонником отмены обмена водительских удостоверений в принципе.

транспорт авто

Поделиться в социальных сетях:

Подпишитесь на наши новости
Подписаться в Яндекс.Новостях
Подписаться в Яндекс.Дзене

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика