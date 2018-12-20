Федерация автовладельцев поддержала идею экзамена по ПДД для опытных водителей

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Вице-президент Федерации автовладельцев России Дмитрий Клевцов прокомментировал идею о

проведении экзамена на знание ПДД при замене водительских прав каждые десять лет, сообщает RT.

Он считает, что это необходимо, поскольку ПДД и Кодекс об административных правонарушениях сильно меняются. Практика показывает, что водители уже после трех-четырех лет с момента получения водительского удостоверения не знают правил, пояснил эксперт.

По его мнению, экзамен на знание ПДД должен быть бесплатным, то есть должен входить в размер государственной пошлины, которую автомобилисты выплачивают за замену прав. Клевцов подчеркнул, что это не должно быть навязыванием дополнительной платной услуги.

Обязать водителей сдавать теорию при замене прав предлагал директор ярославской автошколы "Ярфина" Сергей Калмыков. Он полагает, что это поможет повысить уровень подготовки шоферов и снизит аварийность.

Глава Госавтоинспекции Михаил Черников призвал отнестись к идее с осторожностью. Он задался вопросом, что делать, если автомобилист не сдаст тест. Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин отметил, что экзамен нужно сделать добровольным.