Эксперт прокомментировал инициативу о проверке знаний ПДД при обмене прав

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин прокомментировал информацию о том, что при замене водительского удостоверения через каждые 10 лет могут ввести проверку знаний ПДД.

По словам Похмелкина, в данном случае важна именно добровольность прохождения такой процедуры, которая снимает остроту проблемы. При этом эксперт заявил, что является сторонником отмены обмена водительских удостоверений в принципе. "Самая лучшая теория – это практика", – подчеркнул он.

"Есть литература, профессиональные консультанты, возможность заниматься самообразованием. Следить за обновлением правил нужно, но можно и нужно это делать в рамках имеющегося водительского удостоверения", – цитирует Похмелкина RT.

Он отметил, что экзамен необходимо сдавать, чтобы получить новую категорию, к примеру, для управления автобусом или тяжелой техникой.

Ранее глава Госавтоинспекции России Михаил Черников поддержал идею о проверке знаний ПДД при замене водительского удостоверения.

В ГИБДД предложили сформулировать инициативу, однако подчеркнули, что данный план экзаменов, вероятно, будет добровольным.