Эксперт прокомментировал инициативу о проверке знаний ПДД при обмене прав

Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин прокомментировал информацию о том, что при замене водительского удостоверения через каждые 10 лет могут ввести проверку знаний ПДД.
По словам Похмелкина, в данном случае важна именно добровольность прохождения такой процедуры, которая снимает остроту проблемы. При этом эксперт заявил, что является сторонником отмены обмена водительских удостоверений в принципе. "Самая лучшая теория – это практика", – подчеркнул он.
"Есть литература, профессиональные консультанты, возможность заниматься самообразованием. Следить за обновлением правил нужно, но можно и нужно это делать в рамках имеющегося водительского удостоверения", – цитирует Похмелкина RT.
Он отметил, что экзамен необходимо сдавать, чтобы получить новую категорию, к примеру, для управления автобусом или тяжелой техникой.
Ранее глава Госавтоинспекции России Михаил Черников поддержал идею о проверке знаний ПДД при замене водительского удостоверения.
В ГИБДД предложили сформулировать инициативу, однако подчеркнули, что данный план экзаменов, вероятно, будет добровольным.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.